Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1848 года СПБ АГ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,900,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1848
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (266)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1848 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22789 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21850 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1004 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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