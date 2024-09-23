5 рублей 1848 года СПБ АГ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1848 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22789 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21850 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность PROOF (2) UNC (105) AU (57) XF (84) VF (9) F (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (9) MS63 (23) MS62 (21) MS61 (15) MS60 (5) AU58 (7) AU55 (12) AU53 (3) AU50 (6) XF45 (5) XF40 (1) PF62 (1) DETAILS (13) CAMEO (1) PL (3) Сервис NGS (1) NGC (52) ННР (13) PCGS (13) RNGA (2)

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