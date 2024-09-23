Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1848 года СПБ АГ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1848 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1848 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,900,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1848
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (266)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1848 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22789 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21850 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ARTMAXIMUM (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • AURORA (14)
  • Baldwin's (2)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Busso Peus (1)
  • Cayón (2)
  • Coins.ee (1)
  • COINSTORE (1)
  • Dorotheum (1)
  • Eeckhout (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Frühwald (1)
  • Gärtner (3)
  • Goldberg (2)
  • Gorny & Mosch (5)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Grün (3)
  • Heritage (19)
  • Hermes Auctions (1)
  • HERVERA (2)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (1)
  • Holmasto (1)
  • iNumis (3)
  • Katz (2)
  • Künker (21)
  • MARCINIAK (3)
  • MDC Monaco (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • New York Sale (5)
  • Niemczyk (6)
  • Nomisma (1)
  • Numimarket (4)
  • Numisbalt (12)
  • Palombo (1)
  • Rare Coins (36)
  • Rauch (6)
  • Rhenumis (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (5)
  • Soler y Llach (2)
  • Sonntag (1)
  • Spink (2)
  • Stack's (5)
  • UBS (4)
  • WCN (10)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (27)
  • Империя (8)
  • Имперская монета (16)
  • Монеты и Медали (2)
  • НИКО (2)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (2)
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 NGS
Цена
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1004 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - April 11, 2024
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1848 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1848 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 5 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск