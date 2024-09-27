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1848
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1848
Монеты России 1848 года
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Серебряные монеты (Российское правление)
25 копеек - 50 грошей 1848 MW
Средняя цена
230 $
Продажи
0
88
20 копеек - 40 грошей 1848 MW
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
11
Золотые монеты
5 рублей 1848 СПБ АГ
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
266
5 рублей 1848 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена
—
Продажи
0
5
Пробные монеты (Николай I)
1 рубль 1848 СПБ HI Орел образца 1844 года
Средняя цена
350 $
Продажи
0
52
1 рубль 1848 СПБ HI Старый тип
Средняя цена
300 $
Продажи
0
159
1 рубль 1848 СПБ HI Новый тип
Средняя цена
730 $
Продажи
1
346
Полтина 1848 СПБ HI Орел 1848-1858
Средняя цена
260 $
Продажи
0
351
25 копеек 1848 СПБ HI Орел 1845-1847
Средняя цена
80 $
Продажи
0
96
25 копеек 1848 СПБ HI Орел 1850-1858
Средняя цена
130 $
Продажи
0
119
20 копеек 1848 СПБ HI Орел 1845-1847
Средняя цена
230 $
Продажи
0
72
20 копеек 1848 СПБ HI Орел 1849-1851
Средняя цена
200 $
Продажи
1
129
10 копеек 1848 СПБ HI Орел 1845-1848
Средняя цена
150 $
Продажи
0
198
5 копеек 1848 СПБ HI Орел 1846-1849
Средняя цена
100 $
Продажи
0
278
Медные монеты
3 копейки 1848 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена
8100 $
Продажи
0
18
2 копейки 1848 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена
4100 $
Продажи
0
31
1/2 копейки 1848 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
31
1/2 копейки 1848 MW Варшавский монетный двор
Новодел
Средняя цена
4700 $
Продажи
0
8
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Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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