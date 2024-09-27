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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1848 года

Серебряные монеты (Российское правление)

Аверс
Реверс
25 копеек - 50 грошей 1848 MW
Средняя цена 230 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
20 копеек - 40 грошей 1848 MW
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 11

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1848 СПБ АГ
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 266
Аверс
Реверс
5 рублей 1848 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 5

Пробные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
1 рубль 1848 СПБ HI Орел образца 1844 года
Средняя цена 350 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
1 рубль 1848 СПБ HI Старый тип
Средняя цена 300 $
Продажи
0 159
Аверс
Реверс
1 рубль 1848 СПБ HI Новый тип
Средняя цена 730 $
Продажи
1 346
Аверс
Реверс
Полтина 1848 СПБ HI Орел 1848-1858
Средняя цена 260 $
Продажи
0 351
Аверс
Реверс
25 копеек 1848 СПБ HI Орел 1845-1847
Средняя цена 80 $
Продажи
0 96
Аверс
Реверс
25 копеек 1848 СПБ HI Орел 1850-1858
Средняя цена 130 $
Продажи
0 119
Аверс
Реверс
20 копеек 1848 СПБ HI Орел 1845-1847
Средняя цена 230 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
20 копеек 1848 СПБ HI Орел 1849-1851
Средняя цена 200 $
Продажи
1 129
Аверс
Реверс
10 копеек 1848 СПБ HI Орел 1845-1848
Средняя цена 150 $
Продажи
0 198
Аверс
Реверс
5 копеек 1848 СПБ HI Орел 1846-1849
Средняя цена 100 $
Продажи
0 278

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1848 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена 8100 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 копейки 1848 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1848 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1848 MW Варшавский монетный двор Новодел
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 8
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