Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1845-1848" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,860,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1848
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (198)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1848 года "Орел 1845-1848" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 120000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
917 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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