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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1845-1848" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1845-1848" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1848 года СПБ HI "Орел 1845-1848" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,860,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1848
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (198)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1848 года "Орел 1845-1848" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 120000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
917 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 10 копеек 1848 СПБ HI "Орел 1845-1848" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1848 "Орел 1845-1848" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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