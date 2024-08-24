Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 10 копеек Николая I - Россия
10 копеек 1826Орел с поднятыми крыльями
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1826 СПБ НГ 2,050,001 R 0 104
10 копеек 1826-1831Орел с опущенными крыльями
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1826 СПБ НГ Большая корона - R 0 1291826 СПБ НГ Малая корона - - 0 311827 СПБ НГ 1,290,000 - 0 1481828 СПБ НГ 370,003 - 0 461829 СПБ НГ 40,000 R1 0 211830 СПБ НГ 500,007 - 0 661831 СПБ НГ 450,000 - 0 63
10 копеек 1832-1842Орел 1832-1839
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1832 СПБ НГ 103,705 R1 0 521833 СПБ НГ 880,005 - 0 551834 СПБ НГ 400,011 - 0 431834 СПБ НГ - Un 0 21835 СПБ НГ 940,008 - 0 621836 СПБ НГ 490,011 - 0 321837 СПБ НГ 2,360,005 - 0 1021838 СПБ НГ 500,116 - 0 281839 СПБ НГ 2,410,502 - 0 1351840 СПБ НГ 190,001 R1 0 141841 СПБ НГ 500,000 R1 0 61842 СПБ НГ Новодел - - 0 2
10 копеек 1840-1843Орел 1842
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1840 СПБ НГ 190,001 - 0 231841 СПБ НГ 500,000 - 0 301842 СПБ АЧ 300,000 - 0 491843 СПБ АЧ 180,000 -, R 0 12
10 копеек 1843-1844Орел 1844
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1843 СПБ АЧ 180,000 -, R2 0 131844 СПБ КБ 460,500 - 0 52
10 копеек 1845-1850Орел 1845-1848
10 копеек 1849-1855Орел 1851-1858
10 копеек 1855Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1855 MW 102,630 R 0 69
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