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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 10 копеек Николая I - Россия

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10 копеек 1826

Орел с поднятыми крыльями
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1826 СПБ НГ 2,050,001 R 0 104
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10 копеек 1826-1831

Орел с опущенными крыльями
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1826 СПБ НГ Большая корона - R 0 1291826 СПБ НГ Малая корона - - 0 311827 СПБ НГ 1,290,000 - 0 1481828 СПБ НГ 370,003 - 0 461829 СПБ НГ 40,000 R1 0 211830 СПБ НГ 500,007 - 0 661831 СПБ НГ 450,000 - 0 63
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10 копеек 1832-1842

Орел 1832-1839
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1832 СПБ НГ 103,705 R1 0 521833 СПБ НГ 880,005 - 0 551834 СПБ НГ 400,011 - 0 431834 СПБ НГ - Un 0 21835 СПБ НГ 940,008 - 0 621836 СПБ НГ 490,011 - 0 321837 СПБ НГ 2,360,005 - 0 1021838 СПБ НГ 500,116 - 0 281839 СПБ НГ 2,410,502 - 0 1351840 СПБ НГ 190,001 R1 0 141841 СПБ НГ 500,000 R1 0 61842 СПБ НГ Новодел - - 0 2
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10 копеек 1840-1843

Орел 1842
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1840 СПБ НГ 190,001 - 0 231841 СПБ НГ 500,000 - 0 301842 СПБ АЧ 300,000 - 0 491843 СПБ АЧ 180,000 -, R 0 12
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10 копеек 1843-1844

Орел 1844
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1843 СПБ АЧ 180,000 -, R2 0 131844 СПБ КБ 460,500 - 0 52
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10 копеек 1845-1850

Орел 1845-1848
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1845 СПБ КБ 2,435,000 - 0 1681846 СПБ ПА Широкая корона 810,008 R 0 191846 СПБ ПА Узкая корона 810,008 - 0 181847 СПБ ПА 3,180,001 - 0 1881848 СПБ HI 1,860,001 - 0 1981849 СПБ ПА 3,110,001 -, R1 0 1391850 СПБ ПА 2,450,001 R1 0 27
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10 копеек 1849-1855

Орел 1851-1858
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1849 СПБ ПА 3,110,001 R1 0 141850 СПБ ПА 2,450,001 - 0 711851 СПБ ПА 1,500,001 - 0 411852 СПБ ПА 1,350,006 - 0 641852 СПБ НI 1,350,006 R 0 281853 СПБ HI 1,350,005 - 0 591854 СПБ HI 1,000,003 - 0 381855 СПБ HI 3,270,003 - 1 175
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10 копеек 1855

Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1855 MW 102,630 R 0 69
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