Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1842 года СПБ НГ "Орел 1832-1839". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1842 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе Редкие Монеты за 25000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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