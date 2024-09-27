10 копеек 1842 года СПБ НГ "Орел 1832-1839". Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1842 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе Редкие Монеты за 25000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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