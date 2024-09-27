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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1842 года СПБ НГ "Орел 1832-1839". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1842 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1842 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1842 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе Редкие Монеты за 25000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1842 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PF65
Цена
25000 $
Цена в валюте аукциона 25000 USD
Россия 10 копеек 1842 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 10 копеек 1842 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1842 "Орел 1832-1839" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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