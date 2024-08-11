Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1842 года
Серебряные монеты (Российское правление)
Платиновые монеты
Золотые монеты
Пробные монеты (Николай I)
1 рубль 1842 СПБ АЧ Орел образца 1841 года Хвост из 11 перьев. Венок 8 звеньев
Средняя цена 610 $
Продажи
0 113
1 рубль 1842 СПБ АЧ Орел образца 1841 года Хвост из 11 перьев. Венок 7 звеньев
Средняя цена 260 $
Продажи
0 46
1 рубль 1842 СПБ АЧ Орел образца 1841 года Хвост из 9 перьев. Венок 8 звеньев
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 261
1 рубль 1842 СПБ АЧ Орел образца 1841 года Хвост из 9 перьев. Венок 7 звеньев
Средняя цена 750 $
Продажи
0 80
Медные монеты
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