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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1842 года

Серебряные монеты (Российское правление)

Аверс
Реверс
25 копеек - 50 грошей 1842 MW
Средняя цена 780 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
20 копеек - 40 грошей 1842 MW
Средняя цена 670 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
10 копеек - 20 грошей 1842 MW
Средняя цена 9600 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 копеек - 10 грошей 1842 MW
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 22

Платиновые монеты

Аверс
Реверс
12 рублей 1842 СПБ
Средняя цена 49000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6 рублей 1842 СПБ
Средняя цена
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 рубля 1842 СПБ
Средняя цена 3300 $
Продажи
1 151

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1842 СПБ АЧ
Средняя цена 2300 $
Продажи
2 424
Аверс
Реверс
5 рублей 1842 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 3

Пробные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
1 рубль 1842 СПБ НГ Орел образца 1832 года Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рубль 1842 СПБ АЧ Орел образца 1841 года Хвост из 11 перьев. Венок 8 звеньев
Средняя цена 610 $
Продажи
0 113
Аверс
Реверс
1 рубль 1842 СПБ АЧ Орел образца 1841 года Хвост из 11 перьев. Венок 7 звеньев
Средняя цена 260 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
1 рубль 1842 СПБ АЧ Орел образца 1841 года Хвост из 9 перьев. Венок 8 звеньев
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 261
Аверс
Реверс
1 рубль 1842 СПБ АЧ Орел образца 1841 года Хвост из 9 перьев. Венок 7 звеньев
Средняя цена 750 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
1 рубль 1842 СПБ НГ Орел образца 1841 года Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1842 СПБ АЧ Орел образца 1844 года Венок 8 звеньев
Средняя цена 380 $
Продажи
0 150
Аверс
Реверс
1 рубль 1842 СПБ АЧ Орел образца 1844 года Венок 7 звеньев
Средняя цена 530 $
Продажи
0 95
Аверс
Реверс
1 рубль 1842 MW Варшавский монетный двор Хвост орла прямой
Средняя цена 300 $
Продажи
0 116
Аверс
Реверс
1 рубль 1842 MW Варшавский монетный двор Хвост орла веером
Средняя цена 440 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Полтина 1842 СПБ АЧ Орел 1832-1842
Средняя цена 460 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
Полтина 1842 СПБ НГ Орел 1832-1842 Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полтина 1842 СПБ АЧ Орел 1843 Новодел
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полтина 1842 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена 420 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
25 копеек 1842 СПБ АЧ Орел 1839-1843
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 копеек 1842 СПБ АЧ Орел 1832-1843
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 копеек 1842 СПБ НГ Орел 1832-1839 Новодел
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 копеек 1842 СПБ АЧ Орел 1842
Средняя цена 85 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
5 копеек 1842 СПБ АЧ Орел 1832-1844
Средняя цена 550 $
Продажи
0 33

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1842 ЕМ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 194
Аверс
Реверс
3 копейки 1842 СМ
Средняя цена 75 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
3 копейки 1842 СМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 копейки 1842 СПМ
Средняя цена 260 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
3 копейки 1842 СПМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1842 ЕМ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 129
Аверс
Реверс
2 копейки 1842 СМ
Средняя цена 290 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
2 копейки 1842 СМ Новодел
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 копейки 1842 СПМ
Средняя цена 200 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
2 копейки 1842 СПМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1842 ЕМ
Средняя цена 40 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
1 копейка 1842 СМ
Средняя цена 90 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
1 копейка 1842 СМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1842 СПМ
Средняя цена 200 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
1 копейка 1842 СПМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1842 ЕМ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1842 СМ
Средняя цена 90 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1842 СПМ
Средняя цена 35 $
Продажи
0 155
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1842 СПМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1842 СМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1842 ЕМ
Средняя цена 240 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1842 СМ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1842 СМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1842 СПМ
Средняя цена 75 $
Продажи
0 187
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1842 СПМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
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