1/4 копейки 1842 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1842 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе MS67 за 220000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

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