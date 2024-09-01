Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1842 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,600,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1842 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе MS67 за 220000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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