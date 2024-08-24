Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты 1/4 копейки Николая I - Россия
1/4 копейки 1839-1846
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1839 СМ 454,287 R 0 391839 СМ Новодел - R2 0 01840 ЕМ 10,992,800 - 0 1221840 ЕМ Новодел - R2 0 41840 СМ 2,572,800 R 0 641840 СМ Новодел - R2 0 01840 СПМ 6,400,000 - 0 1381840 СПМ Новодел - R2 0 11841 ЕМ 3,230,800 - 0 291841 ЕМ Новодел - R2 0 01841 СМ 3,571,372 R 0 961841 СМ Новодел - R2 0 11841 СПМ 6,400,000 - 0 911841 СПМ Новодел - R2 0 11842 ЕМ 3,600,000 - 0 581842 СМ 3,960,000 - 0 921842 СМ Новодел - R2 0 01842 СПМ 12,800,000 - 0 1871842 СПМ Новодел - R2 0 01843 ЕМ 1,664,000 - 0 181843 СМ 2,006,400 - 0 631843 СМ Новодел - R2 0 01844 СМ 3,000,000 - 0 871844 СМ Новодел - R2 0 01845 СМ 3,000,000 - 0 531845 СМ Новодел - R2 0 01846 СМ 3,000,000 R1 0 201846 СМ Новодел - R2 0 0
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