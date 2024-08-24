Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты 1/4 копейки Николая I - Россия

type-coin
type-coin

1/4 копейки 1839-1846

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1839 СМ 454,287 R 0 391839 СМ Новодел - R2 0 01840 ЕМ 10,992,800 - 0 1221840 ЕМ Новодел - R2 0 41840 СМ 2,572,800 R 0 641840 СМ Новодел - R2 0 01840 СПМ 6,400,000 - 0 1381840 СПМ Новодел - R2 0 11841 ЕМ 3,230,800 - 0 291841 ЕМ Новодел - R2 0 01841 СМ 3,571,372 R 0 961841 СМ Новодел - R2 0 11841 СПМ 6,400,000 - 0 911841 СПМ Новодел - R2 0 11842 ЕМ 3,600,000 - 0 581842 СМ 3,960,000 - 0 921842 СМ Новодел - R2 0 01842 СПМ 12,800,000 - 0 1871842 СПМ Новодел - R2 0 01843 ЕМ 1,664,000 - 0 181843 СМ 2,006,400 - 0 631843 СМ Новодел - R2 0 01844 СМ 3,000,000 - 0 871844 СМ Новодел - R2 0 01845 СМ 3,000,000 - 0 531845 СМ Новодел - R2 0 01846 СМ 3,000,000 R1 0 201846 СМ Новодел - R2 0 0
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Все российские монеты российские монеты номиналом 1/4 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск