1/4 копейки 1845 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1845 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе MS67 за 52500 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность UNC (11) AU (21) XF (15) VF (5) F (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (4) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (3) AU53 (3) AU50 (3) XF45 (1) XF40 (4) VF35 (1) VF30 (1) DETAILS (1) BN (8) Сервис RNGA (4) NGC (3) ННР (1)

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