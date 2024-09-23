Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1845 года СМ (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1845 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе MS67 за 52500 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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