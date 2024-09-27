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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1840 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1840 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/4 копейки 1840 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,400,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (138) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1840 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29390 проданному на аукционе Heritage Auctions за 734 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1840 СПМ на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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