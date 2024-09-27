Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1840 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,400,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (138) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1840 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29390 проданному на аукционе Heritage Auctions за 734 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
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Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS61 BN ННР
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Дата 18 октября 2023
Сохранность AU58 BN ННР
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Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
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Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 RB NGC
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Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
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