1/4 копейки 1840 года СПМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1840 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29390 проданному на аукционе Heritage Auctions за 734 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность UNC (32) AU (39) XF (20) VF (9) Нет оценки (37) Сохранность (слабы) MS64 (5) MS63 (6) MS62 (10) MS61 (10) AU58 (8) AU55 (9) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (6) VF35 (2) DETAILS (1) RB (7) BN (35) Сервис NGC (27) ННР (7) RNGA (2) PCGS (6)

Продавец Все фирмы

AURORA (6)

Baldwin's (1)

Coins.ee (2)

COINSNET (2)

Heritage (4)

Katz (13)

Kroha (1)

Künker (1)

MS67 (1)

New York Sale (4)

Numisbalt (13)

Palombo (1)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (16)

Rauch (2)

RedSquare (7)

Russiancoin (16)

SINCONA (2)

Stack's (1)

Александр (6)

Денга1700 (22)

Знак (1)

Имперская монета (10)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (4)