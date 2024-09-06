Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1840 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1840 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8423 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.
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