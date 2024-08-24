1/4 копейки 1840 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1840 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе MS67 за 55000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность UNC (6) AU (21) XF (20) VF (8) F (2) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS61 (2) AU55 (4) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (5) VF35 (2) DETAILS (8) BN (9) Сервис RNGA (3) NGC (16)

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