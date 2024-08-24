Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1840 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,572,800
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1840 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе MS67 за 55000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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