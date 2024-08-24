Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1843 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,006,400
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1843 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1040 проданному на аукционе SINCONA AG за 1400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS61 BN PCGS
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
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Где продать?
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