1/4 копейки 1843 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1843 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1040 проданному на аукционе SINCONA AG за 1400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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