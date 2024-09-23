Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1843 года

Серебряные монеты (Российское правление)

Аверс
Реверс
25 копеек - 50 грошей 1843 MW
Средняя цена 720 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
20 копеек - 40 грошей 1843 MW
Средняя цена 500 $
Продажи
0 19

Платиновые монеты

Аверс
Реверс
12 рублей 1843 СПБ
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 рублей 1843 СПБ
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 рубля 1843 СПБ
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 89

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1843 СПБ АЧ
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 104

Пробные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
1 рубль 1843 СПБ АЧ Орел образца 1841 года Венок 8 звеньев
Средняя цена 430 $
Продажи
0 626
Аверс
Реверс
1 рубль 1843 СПБ АЧ Орел образца 1841 года Венок 7 звеньев
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 рубль 1843 СПБ АЧ Орел образца 1844 года
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 206
Аверс
Реверс
1 рубль 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла прямой. Венок 8 звеньев
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1 рубль 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла прямой. Венок 7 звеньев
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 рубль 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла веером. Венок 8 звеньев
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рубль 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла веером. Венок 7 звеньев
Средняя цена 460 $
Продажи
0 93
Аверс
Реверс
Полтина 1843 СПБ АЧ Орел 1843
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полтина 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла прямой. Большой бант
Средняя цена 720 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полтина 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла прямой. Малый бант
Средняя цена 830 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Полтина 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла веером. Большой бант
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина 1843 MW Варшавский монетный двор Хвост орла веером. Малый бант
Средняя цена 380 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
25 копеек 1843 СПБ АЧ Орел 1839-1843
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 копеек 1843 СПБ АЧ Орел 1832-1843
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 копеек 1843 СПБ АЧ Орел 1842
Средняя цена 360 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
10 копеек 1843 СПБ АЧ Орел 1844
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
5 копеек 1843 СПБ АЧ Орел 1832-1844
Средняя цена 150 $
Продажи
0 51

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1843 ЕМ
Средняя цена 770 $
Продажи
0 202
Аверс
Реверс
3 копейки 1843 СМ
Средняя цена 240 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
3 копейки 1843 СМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 копейки 1843 СПМ
Средняя цена 50 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
3 копейки 1843 СПМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1843 ЕМ
Средняя цена 820 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
2 копейки 1843 СМ
Средняя цена 35 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 копейки 1843 СМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1843 СПМ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
2 копейки 1843 СПМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1843 ЕМ
Средняя цена 25 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
1 копейка 1843 СМ
Средняя цена 230 $
Продажи
1 62
Аверс
Реверс
1 копейка 1843 СМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1843 СПМ
Средняя цена 20 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 копейка 1843 СПМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1843 ЕМ
Средняя цена 15 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1843 СМ
Средняя цена 130 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1843 СМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1843 ЕМ
Средняя цена 380 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1843 СМ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1843 СМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск