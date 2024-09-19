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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1843 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой. Малый бант (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла прямой. Малый бант

Аверс монеты - Полтина 1843 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла прямой Малый бант - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1843 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла прямой Малый бант - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,621

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1843 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой. Малый бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7379 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 23 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Империя (1)
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 825 PLN
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
999 $
Цена в валюте аукциона 950 CHF
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - October 4, 2013
Продавец Империя
Дата 4 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1843 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - June 24, 2011
Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1843 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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