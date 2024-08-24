Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты Полтина Николая I - Россия
Полтина 1826Орел с поднятыми крыльями
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1826 СПБ НГ 210,001 R 0 53
Полтина 1826-1831Орел с опущенными крыльями
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1826 СПБ НГ Узкая корона - - 0 641826 СПБ НГ Широкая корона - R2 0 21826 СПБ НГ Новодел - R4 0 01827 СПБ НГ 164,000 - 0 411828 СПБ НГ 274,003 - 0 971829 СПБ НГ 880,001 - 0 2361830 СПБ НГ Щит касается короны 290,007 - 0 621830 СПБ НГ Щит не касается короны 290,007 - 0 301831 СПБ НГ 140,000 - 1 106
Полтина 1832-1842Орел 1832-1842
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1832 СПБ НГ 50,002 R1 0 581833 СПБ НГ 82,003 R 0 501834 СПБ НГ 46,011 R 0 311835 СПБ НГ 20,008 R1 0 211836 СПБ НГ 140,011 - 0 451837 СПБ НГ 104,005 - 0 451838 СПБ НГ 4,113 R3 0 31839 СПБ НГ Узкая корона 1,830,002 - 0 2871839 СПБ НГ Широкая корона 1,830,002 R1 0 201840 СПБ НГ 960,001 - 0 1061841 СПБ НГ 10,000 R1 0 471842 СПБ АЧ 214,000 - 0 711842 СПБ НГ Новодел - R3 0 1
Полтина 1842-1844Орел 1843
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1842 СПБ АЧ Новодел 214,000 R2 0 21843 СПБ АЧ - R3 0 31844 СПБ КБ 347,530 - 0 73
Полтина 1844-1847Орел 1845-1846
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1844 СПБ КБ 347,530 - 0 391845 СПБ КБ 2,008,800 - 0 2751846 СПБ ПА 460,008 - 0 641847 СПБ ПА Венок 7 звеньев 615,001 R1 0 131847 СПБ ПА Венок 6 звеньев 615,001 R2 0 10
Полтина 1847-1855Орел 1848-1858
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1847 СПБ ПА Венок 7 звеньев 615,001 - 0 401847 СПБ ПА Венок 6 звеньев 615,001 - 0 741848 СПБ HI 1,560,001 - 0 3511849 СПБ ПА 450,001 - 1 1461850 СПБ ПА 530,001 - 0 1431851 СПБ ПА 800,001 - 0 1061852 СПБ ПА 720,000 - 0 1491852 СПБ HI - R 0 341853 СПБ HI Cв. Георгий в плаще 720,005 R1 0 71853 СПБ HI Cв. Георгий без плаща 720,005 -, R1 0 921854 СПБ HI 440,003 - 0 1151855 СПБ HI 756,003 - 0 301
Полтина 1842-1854Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1842 MW 76,105 R 0 381843 MW Хвост орла прямой. Большой бант 22,621 R2 0 21843 MW Хвост орла прямой. Малый бант 22,621 R1 0 71843 MW Хвост орла веером. Большой бант 22,621 R2 0 01843 MW Хвост орла веером. Малый бант 22,621 R 0 461844 MW Хвост орла прямой 116,356 R1 0 191844 MW Хвост орла веером 116,356 - 0 201845 MW 137,809 - 0 281846 MW 308,413 - 0 1941847 MW Хвост орла веером. Бант больше 783,425 R1 0 51847 MW Хвост орла веером. Малый бант 783,425 - 0 491854 MW 272,949 - 0 132
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