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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1844 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла веером

Аверс монеты - Полтина 1844 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1844 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 116,356

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1844 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
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  • Katz (1)
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  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
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  • Rare Coins (1)
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  • SINCONA (1)
  • Wójcicki (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (1)
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 19500 RUB
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - July 19, 2016
Продавец AURORA
Дата 19 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - October 2, 2014
Продавец Rauch
Дата 2 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1844 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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