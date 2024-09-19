Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1844 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост орла веером
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 116,356
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1844 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
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Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность XF45
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Rauch
Дата 2 октября 2014
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность MS62 PCGS
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность MS62 PCGS
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Где продать?
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