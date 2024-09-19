Полтина 1844 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1844 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

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