Полтина 1842 года СПБ АЧ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1842 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Редкие Монеты за 280000 RUB. Торги состоялись 26 марта 2022.

Сохранность UNC (4) AU (14) XF (42) VF (9) F (1) VG (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS61 (1) AU55 (2) AU50 (3) XF45 (4) XF40 (2) VF35 (1) F15 (1) Сервис ННР (1) NGC (1)

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