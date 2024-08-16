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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1842 года СПБ АЧ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1842 года СПБ АЧ "Орел 1832-1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1842 года СПБ АЧ "Орел 1832-1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 214,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1842 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Редкие Монеты за 280000 RUB. Торги состоялись 26 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 150 CHF
Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
396 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1842 СПБ АЧ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VG
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1842 "Орел 1832-1842" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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