Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1842 года СПБ АЧ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 214,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1842 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Редкие Монеты за 280000 RUB. Торги состоялись 26 марта 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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