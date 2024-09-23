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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1842 года СПБ НГ "Орел 1832-1842". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полтина 1842 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1842 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1842 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 9750000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2017.

Сохранность
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Россия Полтина 1842 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия Полтина 1842 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1842 "Орел 1832-1842" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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