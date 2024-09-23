Полтина 1842 года СПБ НГ "Орел 1832-1842". Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1842 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 9750000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2017.

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