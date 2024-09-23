Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1842 года СПБ НГ "Орел 1832-1842". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1842 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 9750000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2017.
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