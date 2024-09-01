Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1845 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 137,809
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1845 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе Редкие Монеты за 185000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU58
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 16 января 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 11 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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