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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1845 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1845 года MW "Варшавский монетный двор" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1845 года MW "Варшавский монетный двор" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 137,809

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1845 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе Редкие Монеты за 185000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (1)
  • Davissons Ltd. (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
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  • Niemczyk (2)
  • Numedux (1)
  • Numisbalt (3)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Rare Coins (6)
  • Rauch (1)
  • WCN (1)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе CoinsNB - September 10, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numismatica Ferrarese - January 16, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 16 января 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Davissons Ltd. - June 11, 2019
Продавец Davissons Ltd.
Дата 11 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - April 25, 2017
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - March 12, 2017
Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1845 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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