Полтина 1845 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1845 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе Редкие Монеты за 185000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

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