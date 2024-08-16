Полтина 1847 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером. Малый бант (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1847 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Малый бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 626 проданному на аукционе Редкие Монеты за 650000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность PROOF (4) UNC (2) AU (13) XF (13) VF (12) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (5) AU50 (2) VF35 (1) PF63 (2) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

Coins.ee (1)

COINSNET (2)

Gorny & Mosch (3)

Künker (3)

Macho & Chlapovič (1)

MARCINIAK (3)

New York Sale (1)

Niemczyk (1)

Numedux (1)

Numimarket (2)

Numisbalt (2)

Rare Coins (11)

SINCONA (2)

Sonntag (1)

WCN (1)

Wójcicki (4)

Александр (3)

Знак (2)

Империя (3)

Имперская монета (2)