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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1847 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером. Малый бант (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла веером. Малый бант

Аверс монеты - Полтина 1847 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером Малый бант - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1847 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером Малый бант - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 783,425

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1847 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Малый бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 626 проданному на аукционе Редкие Монеты за 650000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (2)
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность PF63
Цена
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Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия Полтина 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1847 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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