Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1847 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером. Малый бант (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост орла веером. Малый бант
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 783,425
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1847 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Малый бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 626 проданному на аукционе Редкие Монеты за 650000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность PF63
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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