Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 46,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1834 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30601 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7638 USD. Торги состоялись 4 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 10800 RUB
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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