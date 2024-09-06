Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 46,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1834 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30601 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7638 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (2)
  • COINSNET (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (2)
  • Künker (6)
  • Rare Coins (2)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (4)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (6)
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
330 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 10800 RUB
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Империя - December 22, 2018
Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия Полтина 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полтина 1834 "Орел 1832-1842" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1834 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск