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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 210,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Империя за 950000 RUB. Торги состоялись 27 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VG8
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3449 RUB
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VG8
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VG8
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VG
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
1009 $
Цена в валюте аукциона 78000 RUB
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VG
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - October 28, 2021
Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU58
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1826 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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