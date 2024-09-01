Полтина 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Империя за 950000 RUB. Торги состоялись 27 марта 2009.

Сохранность UNC (1) AU (13) XF (18) VF (12) F (1) VG (5) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU58 (2) AU53 (2) AU50 (2) XF40 (1) VF35 (3) VF30 (2) VF25 (2) VF20 (1) VG8 (3) Сервис NGC (1)

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