Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 210,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Империя за 950000 RUB. Торги состоялись 27 марта 2009.
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF30
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
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