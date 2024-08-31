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1826
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1826
Монеты России 1826 года
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Серебряные монеты (Царство Польское)
10 грошей 1826 IB
Средняя цена
30 $
Продажи
0
14
2 злотых 1826 IB
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
24
5 грошей 1826 IB
Средняя цена
25 $
Продажи
0
14
Медные монеты (Царство Польское)
3 гроша 1826 IB Z MIEDZI KRAIOWEY
Средняя цена
85 $
Продажи
0
20
3 гроша 1826 IB Z MIEDZI KRAIOWEY
Новодел
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
16
1 грош 1826 IB Z MIEDZI KRAIOWEY
Новодел
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
10
Золотые монеты
5 рублей 1826 СПБ ПД Орел с опущенными крыльями
Средняя цена
3900 $
Продажи
0
129
Пробные монеты (Николай I)
1 рубль 1826 СПБ НГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
500 $
Продажи
0
102
1 рубль 1826 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена
5900 $
Продажи
0
97
Полтина 1826 СПБ НГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
590 $
Продажи
0
53
Полтина 1826 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями
Узкая корона
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
64
Полтина 1826 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями
Широкая корона
Средняя цена
2800 $
Продажи
0
2
Полтина 1826 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 копеек 1826 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена
340 $
Продажи
0
191
20 копеек 1826 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
20 копеек 1826 СПБ НГ Орел с поднятыми крыльями
Широкая корона
Средняя цена
480 $
Продажи
0
129
20 копеек 1826 СПБ НГ Орел с поднятыми крыльями
Узкая корона
Средняя цена
350 $
Продажи
0
32
20 копеек 1826 СПБ НГ Орел с поднятыми крыльями
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 копеек 1826 СПБ НГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
90 $
Продажи
0
104
10 копеек 1826 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями
Большая корона
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
129
10 копеек 1826 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями
Малая корона
Средняя цена
170 $
Продажи
0
31
5 копеек 1826 СПБ НГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
120 $
Продажи
1
80
5 копеек 1826 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена
180 $
Продажи
1
376
Медные монеты (Николай I)
2 копейки 1826 ЕМ ИК Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
120 $
Продажи
0
140
2 копейки 1826 КМ АМ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
120 $
Продажи
0
42
2 копейки 1826 КМ АМ Орел с поднятыми крыльями
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1826 КМ АМ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена
50 $
Продажи
0
32
1 копейка 1826 КМ АМ Орел с поднятыми крыльями
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
2
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Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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