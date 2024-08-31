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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1826 года

Серебряные монеты (Царство Польское)

Аверс
Реверс
10 грошей 1826 IB
Средняя цена 30 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 злотых 1826 IB
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
5 грошей 1826 IB
Средняя цена 25 $
Продажи
0 14

Медные монеты (Царство Польское)

Аверс
Реверс
3 гроша 1826 IB Z MIEDZI KRAIOWEY
Средняя цена 85 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
3 гроша 1826 IB Z MIEDZI KRAIOWEY Новодел
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 грош 1826 IB Z MIEDZI KRAIOWEY Новодел
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 10

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1826 СПБ ПД Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 129

Пробные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
1 рубль 1826 СПБ НГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 500 $
Продажи
0 102
Аверс
Реверс
1 рубль 1826 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 5900 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
Полтина 1826 СПБ НГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 590 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
Полтина 1826 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями Узкая корона
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
Полтина 1826 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями Широкая корона
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полтина 1826 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 копеек 1826 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 340 $
Продажи
0 191
Аверс
Реверс
20 копеек 1826 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 копеек 1826 СПБ НГ Орел с поднятыми крыльями Широкая корона
Средняя цена 480 $
Продажи
0 129
Аверс
Реверс
20 копеек 1826 СПБ НГ Орел с поднятыми крыльями Узкая корона
Средняя цена 350 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
20 копеек 1826 СПБ НГ Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 копеек 1826 СПБ НГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 90 $
Продажи
0 104
Аверс
Реверс
10 копеек 1826 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями Большая корона
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 129
Аверс
Реверс
10 копеек 1826 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями Малая корона
Средняя цена 170 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
5 копеек 1826 СПБ НГ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 120 $
Продажи
1 80
Аверс
Реверс
5 копеек 1826 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 180 $
Продажи
1 376

Медные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
2 копейки 1826 ЕМ ИК Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 120 $
Продажи
0 140
Аверс
Реверс
2 копейки 1826 КМ АМ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 120 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
2 копейки 1826 КМ АМ Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1826 КМ АМ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 50 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1 копейка 1826 КМ АМ Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена
Продажи
0 2
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