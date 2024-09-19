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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полтина 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Платина
  • Вес 10,37 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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