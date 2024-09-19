Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Платина
- Вес 10,37 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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