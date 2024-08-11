2 копейки 1826 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 852 проданному на аукционе SINCONA AG за 700 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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