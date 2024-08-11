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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1826 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1826 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1826 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,375,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 852 проданному на аукционе SINCONA AG за 700 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS60
Цена
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Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1826 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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