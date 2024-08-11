Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1826 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,375,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 852 проданному на аукционе SINCONA AG за 700 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS60
Цена
******
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Где продать?
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