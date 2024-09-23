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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Узкая корона (Россия, Николай I)

Разновидность: Узкая корона

Аверс монеты - Полтина 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Узкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
8739 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность G
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Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1826 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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