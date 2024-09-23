Полтина 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Узкая корона (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Узкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность PROOF (3) UNC (6) AU (23) XF (14) VF (12) F (1) G (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (4) MS62 (1) AU58 (8) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (1) VF20 (1) PF64 (1) PF63 (1) PL (2) Сервис NGC (2) ННР (1) RNGA (3)

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