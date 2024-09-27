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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (377)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 6005 RUB
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS63 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1826 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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