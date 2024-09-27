Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (377)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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