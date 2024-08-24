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Полтина 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Широкая корона (Россия, Николай I)
Разновидность: Широкая корона
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Широкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 180000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2015.
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