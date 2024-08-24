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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Широкая корона (Россия, Николай I)

Разновидность: Широкая корона

Аверс монеты - Полтина 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Широкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 180000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2015.

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Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 сентября 2015
Сохранность F
Цена
2750 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Россия Полтина 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1826 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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