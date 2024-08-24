Полтина 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Широкая корона (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Широкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 180000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2015.

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