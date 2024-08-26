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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,340,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе MS67 за 92500 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность XF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - February 26, 2021
Продавец RedSquare
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - February 10, 2021
Продавец BAC
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Россия 5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1826 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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