Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,340,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе MS67 за 92500 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность XF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF45
Цена
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