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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1826 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1826 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1826 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,250,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Русское Наследие за 14000 RUB. Торги состоялись 23 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1826 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1826 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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