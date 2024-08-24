1 копейка 1826 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Русское Наследие за 14000 RUB. Торги состоялись 23 июля 2023.

Сохранность AU (6) XF (8) VF (11) F (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (3) VF30 (2) BN (1) Сервис RNGA (1) NGC (1)

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