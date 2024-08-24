Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1826 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,250,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1826 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Русское Наследие за 14000 RUB. Торги состоялись 23 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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