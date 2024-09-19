20 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 841 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (1) UNC (38) AU (47) XF (46) VF (36) F (6) Нет оценки (18) Сохранность (слабы) MS63 (9) MS62 (12) MS61 (1) MS60 (4) AU58 (9) AU55 (10) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (8) XF40 (2) VF35 (2) VF30 (2) F15 (2) DETAILS (3) Сервис NGC (17) PCGS (8) RNGA (1)

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