Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1826
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (192) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 841 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 39 EUR
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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