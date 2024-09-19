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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1826 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1826
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (192) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1826 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 841 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 39 EUR
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 20 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1826 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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