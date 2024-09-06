Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 20 копеек Николая I - Россия
20 копеек 1826Орел с поднятыми крыльями
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1826 СПБ НГ Широкая корона 2,815,001 R 0 1291826 СПБ НГ Узкая корона 2,815,001 R1 0 321826 СПБ НГ Новодел 2,815,001 R2 0 0
20 копеек 1826-1831Орел с опущенными крыльями
20 копеек 1832-1844Орел 1832-1843
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1832 СПБ НГ 97,005 R 0 641833 СПБ НГ 435,000 - 0 331834 СПБ НГ 320,011 - 0 351834 СПБ НГ Новодел 320,011 R3 0 11835 СПБ НГ 500,008 - 0 531836 СПБ НГ 1,280,011 - 0 971837 СПБ НГ 1,300,005 - 0 721838 СПБ НГ 1,645,113 - 0 891839 СПБ НГ Малый бант 4,030,000 - 0 901839 СПБ НГ Большой бант 4,030,000 - 0 1151840 СПБ НГ Малый бант 2,075,000 - 0 421840 СПБ НГ Большой бант 2,075,000 - 0 511841 СПБ НГ 25,000 R1 0 301842 СПБ АЧ - R3 0 11843 СПБ АЧ - R3 0 31844 СПБ КБ - R3 0 2
20 копеек 1844-1848Орел 1845-1847
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1844 СПБ КБ - R3 0 01845 СПБ КБ 105,500 R 0 361846 СПБ ПА 630,005 - 0 431847 СПБ ПА 3,922,501 - 0 2061848 СПБ HI 2,165,001 R2 0 72
20 копеек 1848-1853Орел 1849-1851
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1848 СПБ HI 2,165,001 - 1 1291849 СПБ ПА Св. Георгий в плаще 3,250,001 - 0 1581849 СПБ ПА Св. Георгий без плаща 3,250,001 R1 0 51850 СПБ ПА Св. Георгий в плаще 3,075,001 - 0 1281850 СПБ ПА Св. Георгий без плаща 3,075,001 R3 0 51851 СПБ ПА 2,000,001 - 0 601852 СПБ ПА 1,800,006 - 0 971853 СПБ HI 1,800,005 R1 0 21
20 копеек 1852-1855Орел 1854-1858
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1852 СПБ HI - R3 0 41853 СПБ HI 1,800,005 - 0 491854 СПБ HI 990,003 - 0 401855 СПБ HI 3,195,003 - 0 127
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