Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1852 года СПБ HI "Орел 1854-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1852 года "Орел 1854-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 2500000 RUB. Торги состоялись 18 февраля 2018.
Сохранность
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность UNC PL
Цена
36245 $
Цена в валюте аукциона 2250000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность UNC PL
Цена
44343 $
Цена в валюте аукциона 2500000 RUB
Где продать?
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