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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1845-1847" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1845-1847" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 105,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1845 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе MS67 за 900000 RUB. Торги состоялись 14 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
424 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
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Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность UNC PL
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Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF45
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Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе MS67 - July 14, 2021
Продавец MS67
Дата 14 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия 20 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1845 "Орел 1845-1847" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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