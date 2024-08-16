Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1845 года СПБ КБ "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 105,500
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1845 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе MS67 за 900000 RUB. Торги состоялись 14 июля 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
424 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 14 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1845 "Орел 1845-1847" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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