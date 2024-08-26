Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500,008
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1835 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 700000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2024.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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