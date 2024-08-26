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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1835 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 700000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 6600 RUB
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 20 копеек 1835 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F DETAILS
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1835 "Орел 1832-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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