20 копеек 1835 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1835 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 700000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2024.

Сохранность PROOF (3) UNC (4) AU (17) XF (18) VF (7) F (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (1) AU55 (1) AU50 (2) XF45 (7) XF40 (2) VF35 (2) DETAILS (1) Сервис NGC (2) RNGA (2) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

COINSNET (4)

Haljak Coin Auction (1)

Heritage Eur (1)

Künker (3)

MUNZE (2)

Rare Coins (11)

Rauch (1)

SINCONA (3)

WDA - MiM (1)

Александр (7)

Знак (1)

Империя (3)

Имперская монета (6)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (3)