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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1843". Большой бант (Россия, Николай I)

Разновидность: Большой бант

Аверс монеты - 20 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" Большой бант - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" Большой бант - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,075,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1840 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Большой бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 583 проданному на аукционе SINCONA AG за 1300 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 43 EUR
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF35
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1840 "Орел 1832-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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