Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1843". Большой бант (Россия, Николай I)
Разновидность: Большой бант
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,075,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1840 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Большой бант. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 583 проданному на аукционе SINCONA AG за 1300 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF35
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Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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