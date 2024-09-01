Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 630,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1846
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1846 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 150000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 10100 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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