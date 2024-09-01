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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1846 года СПБ ПА "Орел 1845-1847" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 630,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1846 года "Орел 1845-1847" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 150000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 NGS
Цена
Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF20
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1350 RUB
Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 10100 RUB
Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1846 СПБ ПА "Орел 1845-1847" на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1846 "Орел 1845-1847" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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