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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 435,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1833 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 55000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1833 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1833 "Орел 1832-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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