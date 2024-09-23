Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1833 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 435,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1833 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 55000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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