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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Цифра "2" закрытая (Россия, Николай I)

Разновидность: Цифра "2" закрытая

Аверс монеты - 20 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Цифра "2" закрытая - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Цифра "2" закрытая - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 385,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Цифра "2" закрытая. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 896 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русское Наследие (1)
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
8183 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
610 $
Цена в валюте аукциона 556 EUR
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF25
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rauch - September 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1831 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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