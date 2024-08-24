Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Цифра "2" закрытая (Россия, Николай I)
Разновидность: Цифра "2" закрытая
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 385,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Цифра "2" закрытая. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 896 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Coins.ee (2)
- Katz (3)
- MS67 (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (5)
- Rauch (3)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (2)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (1)
- Александр (1)
- Имперская монета (1)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
8183 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF30 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1831 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск