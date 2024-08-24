20 копеек 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Цифра "2" закрытая (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Цифра "2" закрытая. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 896 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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