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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1849-1851". Св. Георгий в плаще (Россия, Николай I)

Разновидность: Св. Георгий в плаще

Аверс монеты - 20 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1849-1851" Св. Георгий в плаще - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1849-1851" Св. Георгий в плаще - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,075,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1850 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 648 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1849-1851" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1850 "Орел 1849-1851" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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