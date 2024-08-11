20 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1849-1851". Св. Георгий в плаще (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1850 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 648 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность PROOF (7) UNC (37) AU (43) XF (26) VF (6) F (1) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (4) MS63 (5) MS62 (4) MS60 (1) AU58 (9) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (6) XF45 (5) XF40 (2) VF35 (1) PF65 (1) PF64 (2) PF63 (2) DETAILS (2) CAMEO (2) PL (1) Сервис NGC (17) ННР (3) RNGA (1) PCGS (2)

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