Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1849-1851". Св. Георгий в плаще (Россия, Николай I)
Разновидность: Св. Георгий в плаще
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,075,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1850 года "Орел 1849-1851" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 648 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 17 мая 2024
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Сохранность AU
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Сохранность XF
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Сохранность UNC
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Сохранность UNC
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Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS62 ННР
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