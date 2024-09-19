20 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1834 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе MS67 за 280000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.

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