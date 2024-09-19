Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 320,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1834 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе MS67 за 280000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Katz (2)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (4)
  • Rare Coins (7)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (2)
  • SINCONA (3)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (10)
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 150 CHF
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе MUNZE - October 19, 2021
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе MUNZE - May 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 20 копеек 1834 СПБ НГ "Орел 1832-1843" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1834 "Орел 1832-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1834 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск