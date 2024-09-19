Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1834 года СПБ НГ "Орел 1832-1843" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 320,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1834 года "Орел 1832-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе MS67 за 280000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.
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Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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