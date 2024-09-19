20 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе MS67 за 550000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.

Сохранность UNC (17) AU (23) XF (27) VF (17) F (4) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (1) MS64 (2) MS63 (1) MS62 (2) MS61 (4) AU58 (4) AU55 (2) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (3) VF35 (1) VF30 (2) VF20 (1) F15 (2) F12 (1) DETAILS (4) PL (2) Сервис ННР (2) NGC (10) RNGA (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (11)

Baldwin's (1)

Coins.ee (1)

COINSNET (2)

Gorny & Mosch (1)

Haljak Coin Auction (1)

Heritage (4)

Katz (1)

Künker (1)

La Galerie Numismatique (1)

MS67 (2)

MUNZE (2)

Niemczyk (1)

Rare Coins (14)

Rauch (1)

Russiancoin (3)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (5)

Stack's (2)

Universum Coins GmbH (1)

Александр (14)

Знак (1)

Империя (6)

Имперская монета (8)

Монеты и Медали (5)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (1)