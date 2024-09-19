Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,175,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе MS67 за 550000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 10432 RUB
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Дата 27 июня 2024
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Дата 27 июня 2024
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Дата 28 мая 2024
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Дата 15 февраля 2024
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Дата 18 января 2024
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Дата 23 октября 2023
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Дата 23 октября 2023
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Сохранность AU
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Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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