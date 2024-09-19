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20 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,175,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе MS67 за 550000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 10432 RUB
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS62
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Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU58
Цена
Где купить?
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 20 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS63 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1830 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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