Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,14 гр
- Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 465,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 20 копеек
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Редкие Монеты за 10000 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
546 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность F15
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VG
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность F15
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность PF66
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1827 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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