20 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Редкие Монеты за 10000 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.

Сохранность PROOF (1) UNC (3) AU (6) XF (5) VF (6) F (3) VG (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS63 (3) AU53 (1) AU50 (1) VF35 (1) F15 (2) PF66 (1) Сервис PCGS (1) NGC (2)

Продавец Все фирмы

COINSNET (3)

Heritage (1)

Katz (3)

Künker (1)

MS67 (1)

Rare Coins (2)

Rio de la Plata (2)

SINCONA (2)

Stack's (1)

Александр (3)

Знак (1)

Империя (1)

Имперская монета (1)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (4)

Русское Наследие (1)