Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 20 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 20 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,14 гр
  • Чистого серебра (0,1155 oz) 3,5935 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 465,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Редкие Монеты за 10000 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (3)
  • Heritage (1)
  • Katz (3)
  • Künker (1)
  • MS67 (1)
  • Rare Coins (2)
  • Rio de la Plata (2)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • Александр (3)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
  • Русское Наследие (1)
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
546 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность F15
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - February 26, 2021
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - February 26, 2021
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность F15
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность PF66
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Россия 20 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1827 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1827 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск