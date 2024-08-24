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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1827 года

Золотые монеты (Царство Польское)

Аверс
Реверс
50 злотых 1827 FH
Средняя цена 44000 $
Продажи
0 17

Серебряные монеты (Царство Польское)

Аверс
Реверс
10 грошей 1827 IB
Средняя цена 150 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
10 грошей 1827 FH
Средняя цена 80 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 злотых 1827 IB
Средняя цена 200000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 злотый 1827 IB
Средняя цена 240 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
10 злотых 1827 FH
Средняя цена 32000 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
5 грошей 1827 IB
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 грошей 1827 FH
Средняя цена 60 $
Продажи
0 44

Медные монеты (Царство Польское)

Аверс
Реверс
3 гроша 1827 IB Z MIEDZI KRAIOWEY
Средняя цена 100 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
3 гроша 1827 IB Z MIEDZI KRAIOWEY Новодел
Средняя цена 350 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 гроша 1827 FH Z MIEDZI KRAIOWEY Новодел
Средняя цена 5800 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 гроша 1827 FH
Средняя цена 490 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 гроша 1827 FH Новодел
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 1

Золотые монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
5 рублей 1827 СПБ ПД Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 26000 $
Продажи
0 12

Пробные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
1 рубль 1827 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 570 $
Продажи
0 157
Аверс
Реверс
1 рубль 1827 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина 1827 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 330 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
25 копеек 1827 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями Щит касается короны
Средняя цена 670 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
25 копеек 1827 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями Щит не касается короны
Средняя цена 690 $
Продажи
0 299
Аверс
Реверс
20 копеек 1827 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 210 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
10 копеек 1827 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 160 $
Продажи
0 148
Аверс
Реверс
5 копеек 1827 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 120 $
Продажи
0 267

Медные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
2 копейки 1827 ЕМ ИК Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 40 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
2 копейки 1827 КМ АМ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 150 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
2 копейки 1827 КМ АМ Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 копейка 1827 ЕМ ИК Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 75 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1 копейка 1827 КМ АМ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 580 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 копейка 1827 КМ АМ Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Деньга 1827 ЕМ ИК
Средняя цена 120 $
Продажи
0 75

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1827 СПБ НГ Пробный С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля Гладкий гурт. Новодел
Средняя цена 52000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 рубль 1827 СПБ НГ Пробный С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля Гурт рубчатый. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1827 СПБ НГ Пробный С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля Гурт надпись. Новодел
Средняя цена 150000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 рубль 1827 СПБ НГ Пробный С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля Белый металл. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1827 СПБ НГ Пробный
Средняя цена 1500000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 копейки 1827 СПБ Пробные Черта узкая
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
3 копейки 1827 СПБ Пробные Черта широкая. Новодел
Средняя цена 9400 $
Продажи
0 10
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