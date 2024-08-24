Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1827 года
Золотые монеты (Царство Польское)
Серебряные монеты (Царство Польское)
Медные монеты (Царство Польское)
Золотые монеты (Николай I)
Пробные монеты (Николай I)
25 копеек 1827 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями Щит касается короны
Средняя цена 670 $
Продажи
0 19
25 копеек 1827 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями Щит не касается короны
Средняя цена 690 $
Продажи
0 299
Медные монеты (Николай I)
Пробные монеты
1 рубль 1827 СПБ НГ Пробный С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля Гладкий гурт. Новодел
Средняя цена 52000 $
Продажи
0 5
1 рубль 1827 СПБ НГ Пробный С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля Гурт рубчатый. Новодел
Средняя цена —
Продажи
0 0
1 рубль 1827 СПБ НГ Пробный С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля Гурт надпись. Новодел
Средняя цена 150000 $
Продажи
0 8
1 рубль 1827 СПБ НГ Пробный С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля Белый металл. Новодел
Средняя цена —
Продажи
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