Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1827 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 34,065,480
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1827 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2969 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.
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Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
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Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
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Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 16 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
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Дата 29 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
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Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU53 BN RNGA
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