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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1827 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1827 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1827 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 34,065,480

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1827 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2969 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - November 29, 2022
Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1827 ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1827 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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