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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1827 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1827 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1827 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1253 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 77500 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

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Россия 5 рублей 1827 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
38400 $
Цена в валюте аукциона 38400 USD
Россия 5 рублей 1827 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Россия 5 рублей 1827 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1827 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - August 21, 2021
Россия 5 рублей 1827 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1827 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1827 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Aurea - December 1, 2018
Продавец Aurea
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
6544 $
Цена в валюте аукциона 150000 CZK
Россия 5 рублей 1827 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - August 4, 2017
Россия 5 рублей 1827 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - August 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1827 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 5 рублей 1827 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 5 рублей 1827 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 рублей 1827 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия 5 рублей 1827 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе CNG - January 7, 2007
Продавец CNG
Дата 7 января 2007
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Россия 5 рублей 1827 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность VF
Цена
Россия 5 рублей 1827 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 5 рублей 1827 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1827 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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