5 рублей 1827 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1253 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 77500 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

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