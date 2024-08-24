Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1827 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1253 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 77500 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
38400 $
Цена в валюте аукциона 38400 USD
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец CNG
Дата 7 января 2007
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Где продать?
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