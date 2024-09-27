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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 3 копейки 1827 года СПБ. Черта узкая (Россия, Николай I)

Разновидность: Черта узкая

Аверс монеты - Пробные 3 копейки 1827 года СПБ Черта узкая - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 3 копейки 1827 года СПБ Черта узкая - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1827 года со знаком СПБ. Черта узкая. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 634 проданному на аукционе Александр за 30000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
10800 $
Цена в валюте аукциона 10800 USD
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность MS62 BN
Цена
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS63
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS63
Цена
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS63
Цена
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Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63
Цена
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Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность PF61
Цена
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Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PF61
Цена
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Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - April 10, 2017
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS65
Цена
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS62
Цена
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Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS63
Цена
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Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность AU58
Цена
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Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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