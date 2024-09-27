Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 3 копейки 1827 года СПБ. Черта узкая (Россия, Николай I)
Разновидность: Черта узкая
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1827 года со знаком СПБ. Черта узкая. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 634 проданному на аукционе Александр за 30000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
10800 $
Цена в валюте аукциона 10800 USD
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS63
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность PF61
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PF61
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность AU58
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 3 копейки 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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