Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 3 копейки Николая I - Россия
3 копейки 1827 Пробные
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1827 СПБ Черта узкая R3 0 261827 СПБ Черта широкая. Новодел R2 0 10
3 копейки 1840 Пробные
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1840 СПБ R2 0 151840 СПБ Новодел R2 0 91840 Без обозначения монетного двора. Новодел R3 0 11
3 копейки 1849 Пробные
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1849 СПМ R2 0 51849 СПМ Новодел R2 0 18
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