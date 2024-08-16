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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 3 копейки Николая I - Россия

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3 копейки 1827 Пробные

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1827 СПБ Черта узкая R3 0 261827 СПБ Черта широкая. Новодел R2 0 10
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3 копейки 1840 Пробные

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1840 СПБ R2 0 151840 СПБ Новодел R2 0 91840 Без обозначения монетного двора. Новодел R3 0 11
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3 копейки 1849 Пробные

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1849 СПМ R2 0 51849 СПМ Новодел R2 0 18
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