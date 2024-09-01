Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 3 копейки 1849 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 32,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1849 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 2254 проданному на аукционе The New York Sale за 3700 USD. Торги состоялись 12 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
3700 $
Цена в валюте аукциона 3700 USD
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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