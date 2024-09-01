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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 3 копейки 1849 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Пробные 3 копейки 1849 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 3 копейки 1849 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 32,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1849 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 2254 проданному на аукционе The New York Sale за 3700 USD. Торги состоялись 12 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе AURORA - November 11, 2020
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
2356 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
3700 $
Цена в валюте аукциона 3700 USD
Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
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Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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